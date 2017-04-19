В Instagram для Android появился офлайн-режим

Офлайн-режим для iOS будет доступен в ближайшие несколько месяцев.
Офлайн-режим предусматривает использование приложения без доступа к Интернету. Пользователи смогут просматривать контент, который был загружен в Instagram ранее.
При этом пользователи смогут ставить лайки, писать комментарии, сохранять фотографии, подписываться или отписываться от других пользователей и просматривать загруженный ранее контент. После подключения к сети все действия пользователя будут активированы.
Ранее сообщалось о том, что Instagram добавил функцию, позволяющую пользователям переключаться между несколькими учетными записями.ZN.UA