В Instagram для Android появился офлайн-режим

Офлайн-режим для iOS будет доступен в ближайшие несколько месяцев.

В Instagram появился офлайн-режим

Социальная сетьзаявила о разработке полноценного офлайн-режима для приложения для Android. Как сообщает Tech Crunch , подобный режим для пользователей iOS-устройств будет доступен в ближайшие месяцы.

Офлайн-режим предусматривает использование приложения без доступа к Интернету. Пользователи смогут просматривать контент, который был загружен в Instagram ранее.

При этом пользователи смогут ставить лайки, писать комментарии, сохранять фотографии, подписываться или отписываться от других пользователей и просматривать загруженный ранее контент. После подключения к сети все действия пользователя будут активированы.

Ранее сообщалось о том, что Instagram добавил функцию, позволяющую пользователям переключаться между несколькими учетными записями.