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В Instagram для Android появился офлайн-режим

19 апреля в 16:44

Офлайн-режим для iOS будет доступен в ближайшие несколько месяцев.

Instagram
В Instagram появился офлайн-режим
Социальная сеть Instagram заявила о разработке полноценного офлайн-режима для приложения для Android. Как сообщает Tech Crunch, подобный режим для пользователей iOS-устройств будет доступен в ближайшие месяцы.

Офлайн-режим предусматривает использование приложения без доступа к Интернету. Пользователи смогут просматривать контент, который  был загружен в  Instagram ранее.

При этом пользователи смогут ставить лайки, писать комментарии, сохранять фотографии, подписываться или отписываться от других пользователей и просматривать загруженный ранее контент. После подключения к сети все действия пользователя будут активированы.

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Ранее сообщалось о том, что Instagram добавил функцию, позволяющую пользователям переключаться между несколькими учетными записями.

По материалам: ZN.UA
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