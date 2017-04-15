В Индии успешно провели операцию ребенку, который родился с восьмью конечностями

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Уже в понедельник ребенок сможет отправиться домой.

Медики успешно прооперировали ребенка с восьмью конечностями usiter.com

Индийские врачи успешно прооперировали ребенка из Ирака, который родился с восьмью конечностями, сообщает издание Hindu.

Доктора называют болезнь ребенка полимелией. Лечение мальчика, которого зовут Карам, проходило в три этапа: сначала были удалены лишние ноги, затем доктора проводили операции над сердечно-сосудистой системой, чтобы обеспечить нормальную работу сердца и кровоснабжение тела, на последней стадии были удалены лишние руки.

Доктора не просто удаляли лишние органы, но корректировали физиологические недостатки, развившиеся из-за недуга — исправляли постановку ног, осанку, пересаживали мышцы из удаленных ног в левую, "здоровую", но недоразвитию ногу.

По словам медиков, Карам быстро восстанавливается после операции и уже в понедельник сможет вернуться домой.

Ранее сообщалось о том, что в Китае появился второй претендент на пересадку головы. Им стал 62-летний полностью парализованный Ван Хуаньминь. Операция, предположительно, пройдет в Харбине.