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В Индии успешно провели операцию ребенку, который родился с восьмью конечностями

15 апреля в 16:53

Уже в понедельник ребенок сможет отправиться домой.

врачи
Медики успешно прооперировали ребенка с восьмью конечностями
usiter.com
Индийские врачи успешно прооперировали ребенка из Ирака, который родился с восьмью конечностями, сообщает издание Hindu.

Доктора называют болезнь ребенка полимелией. Лечение мальчика, которого зовут Карам, проходило в три этапа: сначала были удалены лишние ноги, затем доктора проводили операции над сердечно-сосудистой системой, чтобы обеспечить нормальную работу сердца и кровоснабжение тела, на последней стадии были удалены лишние руки.

Доктора не просто удаляли лишние органы, но корректировали физиологические недостатки, развившиеся из-за недуга — исправляли постановку ног, осанку, пересаживали мышцы из удаленных ног в левую, "здоровую", но недоразвитию ногу.

По словам медиков, Карам быстро восстанавливается после операции и уже в понедельник сможет вернуться домой.

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Ранее сообщалось о том, что в Китае появился второй претендент на пересадку головы. Им стал 62-летний полностью парализованный Ван Хуаньминь. Операция, предположительно, пройдет в Харбине.

По материалам: РИА Новости
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Тэги ребенок Индия
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