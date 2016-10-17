В Гватемале обнаружены две гробницы времен Змеиных царей майя

В одной из гробниц найден загадочный артефакт майя.

Найдены две гробница майя Популярная механика

Археологи обнаружили гробницы представителей древней династии майя , которую называют Змеиными царями, среди руин древнего города Хольмуль. Как сообщает "Популярная механика", в одной из гробниц был обнаружен загадочный артефакт представителей данной династии.

Археологи также нашли скелет человека среднего возраста, чьи зубы были инкрустированы нефритом по обычаю королевских семей майя. Была обнаружена также резная берцовая кость, которая, по мнению исследователей, могла принадлежать предку погребенного или его слуге.

В другой гробнице был обнаружен кулон с изображением бога-солнца, большая каменная скамья, а также изделия из керамики, кости и нефрита. По словам исследователей, обнаруженные артефакты являются очень редкими и первой находкой подобного рода.

Ученые надеются, что находки помогут им узнать больше об эпохе правления Змеиных царей, которые, по мнению специалистов, управляли самым большим и могущественным за всю историю цивилизации царством.

Ранее сообщалось о том, что ученые раскрыли тайну исчезновения цивилизации острова Пасхи. По мнению ученых, загадочная цивилизация, оставившая после себя множество каменных истуканов, не могла исчезнуть в результате военного конфликта.