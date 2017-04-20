В Google Earth появились виртуальные экскурсии и 3D-изображения

На данный момент обновленный сервис доступен только для Chrome и Android.

В новой версии Google Earth появилась поддержка 3D-изображений Google

Компания Google запустила новую версию своего сервиса "Планета Земля", в которую добавились виртуальные экскурсии, 3D-изображения и функция "Мне повезет", сообщает Search Engine Land

На данный момент обновленный сервис доступен для браузера Chrome и операционной системы Android, но Google обещает, что новые функции будут доступны для iOS и других браузеров уже в ближайшее время.

Одной из главных новинок обновленного сервиса стал запуск функции Voyager, которая позволяет совершать интерактивные экскурсии. На данный момент пользователям доступно 50 виртуальных туров, а разработчики Google Earth обещают добавлять новые экскурсии каждую неделю.

Функция "Мне повезет" позволяет пользователю перенестись в место, которое было выбрано случайным образом. Для этого создатели сервиса приготовили базу, которая состоит из 20 тысяч интересных мест, добавив описания и фотографии.

Кроме того, сервис получил поддержку 3D, что позволяет рассмотреть регионы планеты под разными углами.

Ранее сообщалось о том, что приложение Google Maps для мобильных устройств научилось самостоятельно вычислять вероятный пункт назначения в режиме навигации. Для определения наиболее вероятного пункта назначения функция Driving Mode анализирует историю предыдущих маршрутов и историю поисковых запросов. После того, как приложение определит вероятное место прибытия, навигатор будет выдавать стандартную в таких случаях информацию о времени в пути, плотности потока и возможных маршрутах.