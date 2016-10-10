В Германии успешно прошли испытания водородного самолета

Разработчики планируют построить 19-местный пассажирский самолет на водородном топливе.
Новый водородный самолет HY4 создан на базе словенского электрического самолета Pipistrel Taurus Electro G4. Этот летательный аппарат построен по схеме с двумя фюзеляжами и одним электромотором с тянущим воздушным винтом между ними. Мощность электромотора составляет 80 киловатт. В носовой части каждого из фюзеляжей расположены кабины на два человека.
Компания-разработчик добавила в самолет два бака, в которых под давлением хранится водород. Масса баков составляет 170 килограмм, они способны вмещать до девяти килограмм водорода.
Ранее французская транспортная компания Alstom представила первый в мире поезд на водородной тяге, который со следующего года будет курсировать в Германии. В отличие от поездов на дизельной тяге, поезд будет выбрасывать в атмосферу исключительно пар и водяные капли.N+1