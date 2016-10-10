В Германии успешно прошли испытания водородного самолета

Разработчики планируют построить 19-местный пассажирский самолет на водородном топливе.

Прошли успешные испытания четырехместного самолета на водородной тяге N+1

В Германии успешно прошли испытания перспективного четырехместного самолета HY4 с водородными топливными элементами . Как сообщает Aviation Week, испытания признаны удачными. На базе самолета разработчики планируют построить пассажирский самолет на водородном топливе, который сможет вместить до 19 человек.

Новый водородный самолет HY4 создан на базе словенского электрического самолета Pipistrel Taurus Electro G4. Этот летательный аппарат построен по схеме с двумя фюзеляжами и одним электромотором с тянущим воздушным винтом между ними. Мощность электромотора составляет 80 киловатт. В носовой части каждого из фюзеляжей расположены кабины на два человека.

Компания-разработчик добавила в самолет два бака, в которых под давлением хранится водород. Масса баков составляет 170 килограмм, они способны вмещать до девяти килограмм водорода.

Ранее французская транспортная компания Alstom представила первый в мире поезд на водородной тяге, который со следующего года будет курсировать в Германии. В отличие от поездов на дизельной тяге, поезд будет выбрасывать в атмосферу исключительно пар и водяные капли.