В ЕС сделают бесплатный Wi-Fi в общественных местах

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Сеть можно будет опознать по обозначению WiFi4EU.

В ЕС будет бесплатный интернет в общественных местах

Совет ЕС одобрил предложение о содействии бесплатному доступу в интернет в общественных местах. Он будет предоставлятья через финансируемую из бюджета ЕС схему "WiFi4EU".

Предложение призвано обеспечить бесплатный Wi-Fi в муниципальных зданиях, городских парках и других центрах общественной жизни, сообщает "Интерфакс".

Предполагается, что расход на обеспечение новшества будет разделены: ЕС профинансирует установку локальных точек беспроводного доступа, а организации на местах, где они будут установлены, обеспечат их обслуживание.

Сеть можно будет опознать по обозначению WiFi4EU.

По мнению Совета ЕС, это будет способствовать развитию местных цифровых услуг, таких как электронное правительство, и увеличит спрос граждан на использование онлайн-сервисов.

Ранее сообщалось, что в каждом населенном пункте Евросоюза к 2020 году планируют обеспечить бесплатный доступ к беспроводному Интернету. Кроме того, к 2025 году в Евросоюзе планируют полностью развернуть систему пятого поколения мобильной связи – 5G.