В Британии нашли копыто жеребца Наполеона

После разгрома бонапартовых войск лошадь до 1831 года жила на английской ферме.

Останки лошади императора демонстрируются в трех музеях Британии wikimedia.org

В одном из фермерских домов английского графства Сомерсет нашли копыто арабскогопо кличке Маренго, принадлежавшего французскому императору Наполеону Бонапарту, сообщает Times.

Жеребец принимал участие в боях при Аустерлице (1805 год), Йене (1806 год) и Ваграме (1809 год). Он также участвовал в

Издание отмечает, что недостающую часть скакуна императора нашли спустя 202 года с момента его поражения в битве при Ватерлоо, в ящике шкафа.

Ранее дом принадлежал состоятельной английской семье, которая приобрела жеребца после окончательного разгрома бонапартовых войск при Ватерлоо в июне 1815 года. Потерпевший поражение Наполеон был отправлен на остров Святой Елеены в Атлантическом океане, а его лошадь переправлена в Великобританию через пролив Ла-Манш в качестве военного трофея.

Ее новым владельцем стал британский офицер Вильям Ангерстейн. Маренго содержался на ферме до самой своей смерти в 1831 году. На тот момент лошади было 38 лет.

Из копыт Маренго Ангерстейн сделал две коробочки для нюхательного табака, которые демонстрировал гостям после званых ужинов. Любой гость мог взять щепотку табака из инкрустированной серебром необычной табакерки.

Позже одну из них, с памятной гравировкой, он презентовал бригаде гвардейцев Сент-Джеймского дворца в Лондоне. Вторая табакерка остался в семье Ангерстейнов. Долгое время она считалась утерянной.

После того, как копыто было обнаружено, оно было передано новым владельцем в дар лондонскому Музею дворцовой кавалерии. Скелет Маренго экспонируется в музее армии в лондонском районе Челси. Таким образом конь Наполеона стал объектом сразу трех британских выставок.

Издание пишет, что подлинность найденного копыта подтвердили при помощи экспертизы ДНК.

При этом споры вокруг скелета жеребца, названого в честь победоносной для Наполеона битвы при итальянском Маренго (1800 год), не прекращаются. Сразу два города Ирландии претендуют на останки Маренго. Они опираются на документы, согласно которым именно местные конюшни продали жеребца императору, а значит, его скелет должен храниться и выставляться у них.

Данных о том, каковы перспективы данного дела и придется ли вместе со скелетом возвращать копыта жеребца, у издания нет.

Напомним, в декабре прошлого года в Великобритании обнаружили полсотни скелетов первых монахов страны. Большинство останков принадлежало взрослым мужчинам, двое из них – подросткам. Кроме того, были обнаружены также женские скелеты, которые могли принадлежать монахиням, гостившим в монастыре, или патронессам. Останки относятся к V-VI веку нашей эры.