В Большой адронный коллайдер запустили робота-инспектора

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Робот ведет трансляцию в режиме реального времени.

В БАК "поселился" робот-инспектор

Европейская организация по ядерным исследованиям запустила внутрь Большого адронного коллайдера робота-инспектора, который получил название Train Inspection Monorail (TIM).

Робот представляет собой большой поезд, который двигается по монорельсе внутри тоннеля длиной 27 километров со скоростью шесть километров в час. На роботе располагаются датчики, камеры и измерительные приборы, которые проводят мониторинг ситуации внутри. Он замеряет температуру воздуха в тоннеле, отслеживает концентрацию кислорода и контролирует ряда других параметров. Кроме того, TIM ведет трансляцию в реальном времени, передавая на дисплеи операторов инфракрасную и обычную картинку.

Большой адронный коллайдер — это самый крупный в мире ускоритель частиц, расположенный на франко-швейцарской границе в Женеве и принадлежащий концерну CERN.

Ранее сообщалось о том, что физики из Польши проанализировали характер редких вариантов распада так называемых В-мезонов на БАК и обнаружили странности, которые могут свидетельствовать о существовании частиц, не укладывающихся в Стандартную модель физики.