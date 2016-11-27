В Большой адронный коллайдер запустили робота-инспектора

Робот ведет трансляцию в режиме реального времени.
Робот представляет собой большой поезд, который двигается по монорельсе внутри тоннеля длиной 27 километров со скоростью шесть километров в час. На роботе располагаются датчики, камеры и измерительные приборы, которые проводят мониторинг ситуации внутри. Он замеряет температуру воздуха в тоннеле, отслеживает концентрацию кислорода и контролирует ряда других параметров. Кроме того, TIM ведет трансляцию в реальном времени, передавая на дисплеи операторов инфракрасную и обычную картинку.
Большой адронный коллайдер — это самый крупный в мире ускоритель частиц, расположенный на франко-швейцарской границе в Женеве и принадлежащий концерну CERN.
Ранее сообщалось о том, что физики из Польши проанализировали характер редких вариантов распада так называемых В-мезонов на БАК и обнаружили странности, которые могут свидетельствовать о существовании частиц, не укладывающихся в Стандартную модель физики.Hi-news.ru