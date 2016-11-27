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В Большой адронный коллайдер запустили робота-инспектора

27 ноября в 17:55

Робот ведет трансляцию в режиме реального времени.

Коллайдер
В БАК "поселился" робот-инспектор
Европейская организация по ядерным исследованиям запустила внутрь Большого адронного коллайдера робота-инспектора, который получил название Train Inspection Monorail (TIM).

Робот представляет собой большой поезд, который двигается по монорельсе внутри тоннеля длиной 27 километров со скоростью шесть километров в час. На роботе располагаются датчики, камеры и измерительные приборы, которые проводят мониторинг ситуации внутри.  Он замеряет температуру воздуха в тоннеле, отслеживает концентрацию кислорода и контролирует ряда других параметров. Кроме того, TIM ведет трансляцию в реальном времени, передавая на дисплеи операторов инфракрасную и обычную картинку.

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Большой адронный коллайдер — это самый крупный в мире ускоритель частиц, расположенный на франко-швейцарской границе в Женеве и принадлежащий концерну CERN.

Ранее сообщалось о том, что физики из Польши проанализировали характер редких вариантов распада так называемых В-мезонов на БАК и обнаружили странности, которые могут свидетельствовать о существовании частиц, не укладывающихся в Стандартную модель физики.

По материалам: Hi-news.ru
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Тэги робот коллайдер
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