В Австралии обнаружен новый вид гигантских динозавров

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По мнению исследователей, титанозавры распространились по континентам в эпоху "глобального потепления".

Найден новый вид гигантских динозавров The Verge

Австралийские ученые заявили об открытии нового вида гигантских травоядных динозавров – саваннозавров, которые принадлежали к виду титанозавров. Как сообщает ВВС, открытие позволило предположить, что титанозавры, которые появились сначала в Южной Америке, распространились по другим континентам в эпоху "глобального потепления", примерно 105 миллионов лет назад.

Новый вид, который был обнаружен в штате Квинсленд, обитал на Австралийском континенте 95-98 миллионов лет назад. Ученые обнаружили его останки еще в 2006 году. По мнению исследователей, в высоту этот динозавр был примерно с современного жирафа, а длина его тела составляла около 15 метров.

Более того, в ходе раскопок ученые также обнаружили несколько костей другого вида, который получил название Diamantinasaurus matildae. По данным ученых данные виды динозавров принадлежат к группе динозавров-зауроподов, обладавших небольшим по сравнению с общим размером черепом, массивным телом и длинной шеей. Группа зауроподов, в свою очередь, относится к роду титанозавров - самых больших растительноядных динозавров.

Обнаружение останков титанозавров в Австралии, по мнению ученых, свидетельствует о том, что эти динозавры были распространены по всей Земле. Их распространение произошло не раньше, чем 105 миллионов лет назад, когда существовал естественный барьер между Южной Америкой и другими континентами.

Ранее сообщалось о том, что ученые представили новую версию гибели динозавров. По мнению ученых, падение астероида на мексиканском полуострове Юкатан повлекло за собой масштабные извержения вулканов на территории современной Индии. Значительное количество углекислоты и сероводорода в результате данных извержений попали в атмосферу и мировой океан, что привело к действительно глобальной катастрофе.