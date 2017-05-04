В Антарктиде появилась еще одна гигантская трещина

Новая трещина располагается в 10 километрах от обнаруженной в декабре 2016 года.

Ледник Ларсена может потерять 10% своей площади Naked Science

Ученые обнаружили в антарктическом шельфовом леднике Ларсена новую гигантскую трещину, которая располагается в 10 километрах от разлома, который был обнаружен в декабре 2016 года. Как сообщает Gizmodo, появление трещин свидетельствует о том, что ледник может в скором времени "сползти" в океан.

Новая трещина была замечена на снимках, сделанных 1 мая. Она является ответвлением основного разлома, длина которого на данный момент составляет 160 километров. Исследователи подчеркивают, что с февраля этого года он оставался стабильным, а новая трещина – первое значительное изменение, зафиксированное с тех пор.

Вместе с тем, ученые предполагают, что рано или поздно ледник или большая его часть окажется в океане, а шельф потеряет примерно 10% своей площади. По мнению исследователей, это может случиться раньше, чем предполагалось.

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