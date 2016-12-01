В 1430 годах в Европе наступил таинственный "ледниковый период" – ученые

Понижение температуры вызвало голод и потрясения на всей территории Европы.

В 1430 годах в Европе наступил "ледниковый период" esa.int

Ученые заявили о том, что в 1430 годах в Европе наступил таинственный "ледниковый период", который понизил зимние температуры на несколько градусов и вызвал голод и потрясения на всей территории субконтинента. Выводы ученых были опубликованы в журнале Climate of the Past.

В ходе исследования ученые изучили болгарские и бельгийские летописи и обратили внимание на то, что летописцы, которые описывали погоду и климат в 1430 годах, жаловались на необычные "небесные кары", поразившие Европу зимой. К примеру, реки начали замерзать в Центральной и Южной Европе, во всех ее уголках выпадал обильный снег, а в северных странах воду и вино приходилось растапливать на огне. Весна в эти годы наступала необычно поздно, в конце апреля или в начале мая, что негативно сказывалось на урожае и вызывало повсеместный голод.

Заинтересовавшись этим описанием, ученые проверили эти заметки летописцев, реконструировав климат данного "холодного десятилетия" по годичным кольцам деревьев, отложениям пыльцы на дне озер, вкраплениям органики во льдах Гренландии и прочим климатическим маркерам.



Оказалось, что в то время в Европе действительно начался своеобразный нано-"ледниковый период", продлившийся примерно десятилетие, и отличавшийся крайне необычными чертами. Эта необычность проявлялась в том, что аномально низкие температуры господствовали только во время зимы, тогда как летом и в большей части осени и весны климат мало в чем отличался от нормы для той эпохи.

Чем были вызваны такие изменения в погодных условиях, исследователи на данный момент объяснить не могут.

Ранее сообщалось о том, что ученые предсказали малый ледниковый период в 2030-2040-х годах. По мнению ученых, процессы, которые происходят в двух слоях Солнца (одном – в конвенционной зоне и втором – ближе к поверхности), за период 26-го цикла достигнут максимума примерно одновременно, но на противоположных сторонах звезды. Поэтому они нейтрализуют друг друга, что приведет к резкому падению солнечной активности в целом.