Утерянный в 2003 году зонд Beagle 2 не разбился при посадке на Марс – ученые

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По мнению исследователей, зонд выпустил солнечные батареи.

Зонд Beagle 2 выпустил солнечные батареи

Ученые с помощью 3D моделирования установили, что предшественник "Скиапарелли" зонд Beagle 2, который был запущен Европейским космическим агентством в 2003 году, не разбился о Марс, а просто не смог выйти на связь с Землей. О выводах ученых сообщается на сайте Университета Де Монтфорта.

По мнению исследователей, зонд совершил успешную посадку на Марс и выпустил три солнечных панели. Связь же с Землей не была установлена, предположительно, из-за того, что антенна зонда не работала должным образом, поскольку четвертая солнечная панель не раскрылась.

Зонд Beagle 2 успешно отделился от аппарата Mars Express 19 декабря 2003 года, но не вышел на связь 25 декабря – день предположительной посадки на планету. Судьба зонда оставалась загадкой для ученых до тех пор, пока в 2014 году аппарату NASA Mars Reconnaissance Orbiter не удалось получить снимки Beagle 2.

Вместе с тем, по полученным снимкам нельзя было точно установить, что же произошло с зондом. Теперь же исследователи применили метод комбинации симуляции и настоящих снимков и установили, что зонд выпустил солнечные панели.

19 октября, зонд "Скиапарелли" совершил посадку на Марс. По программе полета после этого должна была начаться передача сигнала с поверхности, который будут принимать и записывать марсианские зонды Mars Express, Mars Reconnaissance Orbiter и орбитальный модуль TGO. Но связь с зондом была потеряна.

По словам экспертов, "Скиапарелли" успешно вошел в верхние слои атмосферы. Его тепловой щит, предназначенный для торможения об атмосферу, отработал согласно плану. Затем зонд выбросил парашют, и в этот момент данные, переданные аппаратом, не совпали с тем, чего ожидали специалисты.

Позже стало известно о том, что зонд разбился при посадке.