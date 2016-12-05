Употребление орехов снижает риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний - ученые

Ежедневное употребление 20 граммов орехов снижает риск развития рака на 15%.

Употребление 20 граммов орехов ежедневно снижает риск развития рака

Ученые заявили о том, что ежедневное употребление 20 граммов орехов позволяет снизить риск развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других болезней. Выводы исследователей были опубликованы в журнале BMC Medicine.

В ходе исследования ученые рассмотрели 29 научных публикаций и проанализировали результаты работ, проведенных с 1947 по 2016 год, участие в которых приняли 819 448 человек с различными заболеваниями, в том числе инсультом, ишемической болезнью сердца, сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком. Затем распределение патологий связали с количеством орехов в рационе.

Результаты показали, что ежедневное употребление 20 граммов орехов связано со снижением риска развития ишемической болезни сердца на 30%, рака — на 15%, диабета — почти на 40%, преждевременной смерти — на 22%. Также на 50% потребление орехов снижало смертность от респираторных заболеваний. При этом большее количество орехов (свыше 20 граммов в день) незначительно влияло на состояние здоровья.

Ранее ученые заявили о том, что апельсины и другие цитрусовые фрукты могут помочь в борьбе с ожирением и болезнями, которое оно вызывает.