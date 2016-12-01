Употребление аспирина способно продлить жизнь – ученые

Прием аспирина снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и рака.

Небольшие дозы аспирина способны продлить жизнь на 0,3 года N+1

Ученые из Университета Южной Каролины пришли к выводу о том, что пожилые люди, для которых высок риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, могут продлить жизнь , если будут принимать небольшие дозы ацетилсалициловой кислоты (аспирина) каждый день, сообщает EurekAlert!.

Ученые проанализировали данные, которые были получены в рамках нескольких национальных исследований, в результате чего им удалось смоделировать несколько сценариев влияния приема аспирина на состояние здоровья пожилых людей. Акцент делался на долгосрочном эффекте приема препарата. При этом учитывались хронические заболевания, индекс массы тела и ряд других особенностей пожилых людей.

В рамках первого сценария мужчины в возрасте 45–79 лет и женщины в возрасте 55–79 принимали аспирин только по рекомендации врачей. Другой же сценарий рассматривал вариант, при котором все американцы старше 51 года принимали незначительные дозы аспирина ежедневно.

Оказалось, что следование инструкциям может предотвратить 11 случаев сердечно-сосудистых заболеваний и четыре случая рака на каждую тысячу американцев в возрасте от 51 до 79 лет. Средняя продолжительность жизни увеличится на 0,3 года. В результате из тысячи человек более восьми достигнет возраста 80 лет и еще три — 100 лет.

Ранее сообщалось о том, что ученые нашли белок, введение которого поможет остановить старение. Испытания на мышах подтвердили, что введение в организм "омолаживающего" белка заметно улучшает физическое состояние животных. Также у пожилых грызунов резко снижались шансы умереть от сердечных заболеваний. Данное открытие дает людям надежду на то, что они смогут жить дольше.