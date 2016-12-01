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Употребление аспирина способно продлить жизнь – ученые

1 декабря в 16:49

Прием аспирина снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и рака.

аспирин
Небольшие дозы аспирина способны продлить жизнь на 0,3 года
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Ученые из Университета Южной Каролины пришли к выводу о том, что пожилые люди, для которых высок риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, могут продлить жизнь, если будут принимать небольшие дозы ацетилсалициловой кислоты (аспирина) каждый день, сообщает EurekAlert!.

Ученые проанализировали данные, которые были получены в рамках нескольких национальных исследований, в результате чего им удалось смоделировать несколько сценариев влияния приема аспирина на состояние здоровья пожилых людей. Акцент делался на долгосрочном эффекте приема препарата. При этом учитывались хронические заболевания, индекс массы тела и ряд других особенностей пожилых людей.

В рамках первого сценария мужчины в возрасте 45–79 лет и женщины в возрасте 55–79 принимали аспирин только по рекомендации врачей. Другой же сценарий рассматривал вариант, при котором все американцы старше 51 года принимали незначительные дозы аспирина ежедневно.

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Оказалось, что следование инструкциям может предотвратить 11 случаев сердечно-сосудистых заболеваний и четыре случая рака на каждую тысячу американцев в возрасте от 51 до 79 лет. Средняя продолжительность жизни увеличится на 0,3 года. В результате из тысячи человек более восьми достигнет возраста 80 лет и еще три — 100 лет.

Ранее сообщалось о том, что ученые нашли белок, введение которого поможет остановить старение. Испытания на мышах подтвердили, что введение в организм "омолаживающего" белка заметно улучшает физическое состояние животных. Также у пожилых грызунов резко снижались шансы умереть от сердечных заболеваний. Данное открытие дает людям надежду на то, что они смогут жить дольше.

По материалам: ZN.UA
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Тэги заболевание ученые аспирин
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