Умер известный украинский астроном Клим Чурюмов

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Скончался первооткрыватель комет Чурюмова-Герасименко и Чурюмова-Солодовникова.

Знаменитому ученому Климу Чурюмову было 79 лет

На 80-м году жизни скончался всемирно известный ученый, астроном Клим Чурюмов.

Клим Иванович Чурюмов является первооткрывателем кометы Чурюмова-Герасименко в 1969 году и кометы Чурюмова-Солодовникова. Он возглавлял Киевский планетарий, был президентом Украинской сообщества любителей астрономии.

Чурюмов являлся членом-корреспондентом Национальной академии наук Украины, действительным членом Нью-Йоркской академии наук. Комета Чурюмова-Герасименко стала объектом масштабных исследований, проведенных Европейским космическим агентством.

Клим Чурюмов родился 19 февраля 1937 года в Николаеве. В 1949 году семья Чурюмова переехала в Киев. После седьмого класса он поступил в Киевский железнодорожный техникум, после - поступил на физический факультет Киевского государственного университета им. Т. Г. Шевченко (специальность "физика-астрономия"). В 1960 году после его окончания был направлен на полярную геофизическую станцию в бухте Тикси Якутской АССР. Там он исследовал полярные сияния, земные токи и ионосферу.

В 1962 году начал работать на завод "Арсенал" в Киеве, принимал участие в разработке астронавигационной аппаратуры для космических ракет и ее испытании на космодромах Байконур и Плесецк.

После окончания аспирантуры Киевского государственного университета (специальность "астрофизика") остался работать научным сотрудником на кафедре астрономии КГУ.