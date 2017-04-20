Украинский Google-переводчик начал использовать нейронную технологию

При нейронном переводе обрабатываются целые предложения, в то время как раньше - отдельные фразы или части предложения.

Google улучшил перевод с английского на украинский Google

Сервисначал использовать технологию нейронного перевода при переводе между английским и украинским языками.

"В следующий раз, когда вы будете пользоваться Google Переводчиком, вы, возможно, заметите, что перевод стал более точным и простым для понимания. Это потому, что слова и предложения, которые вы переводите между английским и украинским языками теперь используют нашу передовую технологию нейронного перевода", - говорится в сообщении компании Google Украина.

Технология нейронного машинного перевода значительно лучше, чем предыдущая, поскольку обрабатываются целые предложения, в то время как раньше - отдельные фразы или части предложения. Что делает переводы более точными и звучащими ближе к естественной человеческой речи.

Google Переводчик обновится автоматически в приложениях iOS и Android, на translate.google.com.ua и через Поиск Google. Вскоре он будет доступен для автоматического перевода страниц в Chrome. Украинский язык присоединяется к ряду других языков, которые были обновлены до нейронного перевода.

Ранее сообщалось о том, что функция Word Lens от Google Translate стала доступна на украинском языке. Функция позволяет переводить напечатанный текст, включая вывески и состав продуктов, расположенный перед камерой смартфона.