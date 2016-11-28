Украинец лидирует на конкурсе робототехники в Калифорнии

Разработчик создал устройство, которое помогает двигаться людям с ограниченными возможностями.
Программа, разработанная Головаченко, подстраивается под потребности человека. Кроме того, ее использование не требует помощи со стороны врачей или других специалистов. Управляется экзоскелет с помощью нейрошлема или нейробраслетов.
Ранее сообщалось о том, что украинский проект Mars Hopper - модель самолета, который может летать на Марсе - вошел в список из шести победителей мирового хакатона NASA SpaceApps Challenge, выиграв приз зрительских симпатий в категории "Выбор людей".ZN.UA