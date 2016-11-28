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Украинец лидирует на конкурсе робототехники в Калифорнии

28 ноября в 14:03

Разработчик создал устройство, которое помогает двигаться людям с ограниченными возможностями.

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Разработанный украинцем экзоскелет лидирует на конкурсе в Калифорнии
Украинский разработчик Антон Головаченко лидирует в голосовании конкурса Silicon Valley Robotics с устройством UniExo, которое помогает двигаться людям с ограниченными возможностями. В голосовании на сайте конкурса за изобретателя на данный момент проголосовало более 90% пользователей.

Программа, разработанная Головаченко, подстраивается под потребности человека. Кроме того, ее использование не требует помощи со стороны врачей или других специалистов. Управляется экзоскелет с помощью нейрошлема или нейробраслетов.

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Ранее сообщалось о том, что украинский проект Mars Hopper - модель самолета, который может летать на Марсе - вошел в список из шести победителей мирового хакатона NASA SpaceApps Challenge, выиграв приз зрительских симпатий в категории "Выбор людей".

По материалам: ZN.UA
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Тэги конкурс украинский проект
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