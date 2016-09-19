Украина войдет в состав организации, построившей андронный коллайдер

Соглашение об ассоциированном членстве в CERN подписано три года назад.

Украинские ядерщики выйдут на международный уровень

Украина станет ассоциированным челом Европейской организации ядерных испытаний CERN. Официально это произойдет в октябре 2016 года после оплаты нашей страной членского взноса в организации, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

Вхождение в состав организации на правах ассоциированного членства предполагает возможность платить меньше взносов, но при этом принимать участие во всех формах научного сотрудничества, которые доступны для полноценных членов организации.

Научные учреждения и предприятия из Украины смогут участвовать в тендерах CERN, в ней также можно получать гранты на стажировки и учебу.

Украина подписала соглашение об ассоциированном членстве еще 3 октября 2013 года, осталось только уплатить взнос.

Напомним, что CERN – организация, которая построила большой андронный коллайдер.