Украина сможет построить свою станцию на Луне - СМИ

Совместный с американцами проект открыл перспективу для отправки в космос украиснких астронавтов.

Совместный проект с американцами воодушевил украинских разработчиков космической техники thegalaxytoday.com

Украина может возобновить отправку в космос своих астронавтов и даже построить собственную станцию на Луне, читает руководитель конструкторского бюро "Южное" (Днепропетровск) Александр Дегтярев. По его словам, такие перспективы для укаринской авиакосмической отрасли открыл запуск американской ракеты "Антарес", для строительства которой использовались и украинские разработки и комплектующие, сообщает ТСН.

Дегтярев отметил, что для успеха в космосе у украинцев есть технологии и образование, но не хватает денег.

"Особенность Украины состоит в том, что мы входим в пятерку стран, у которых есть специальные технологии. Мы должны привлекать их как наше конкурентное преимущество, продать товар, созданный на базе этих технологий. Я считаю, что человечество должно пройти через Луну, научиться жить и осваивать тела Солнечной системы", - сказал руководитель КБ "Южное".

Ракету "Антарес" в США успешно запустили 17 октября.

Ранее сообщалось, что NASA не будет продлевать контракт с "Роскосмосом" на доставку астронавтов на борт Международной космической станции после 2018 года.