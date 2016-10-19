Украина сможет построить свою станцию на Луне - СМИ

Совместный с американцами проект открыл перспективу для отправки в космос украиснких астронавтов.
Дегтярев отметил, что для успеха в космосе у украинцев есть технологии и образование, но не хватает денег.
"Особенность Украины состоит в том, что мы входим в пятерку стран, у которых есть специальные технологии. Мы должны привлекать их как наше конкурентное преимущество, продать товар, созданный на базе этих технологий. Я считаю, что человечество должно пройти через Луну, научиться жить и осваивать тела Солнечной системы", - сказал руководитель КБ "Южное".
Ракету "Антарес" в США успешно запустили 17 октября.
Ранее сообщалось, что NASA не будет продлевать контракт с "Роскосмосом" на доставку астронавтов на борт Международной космической станции после 2018 года.ТСН