Украина договаривается с ЕС об отмене платы за мобильный роуминг

В Минэкономразвития утверждают, что Украина присоединится к общему цифровому пространству Евросоюза.
Как сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины, еврокомисар Оттингер сказал, что именно Украина имеет наибольший в Европе и странах Восточного партнерства потенциал развития цифровой сферы.
Оттингер отметил важность совместного с Украиной проекта по уменьшению платы в роуминге путем введения общего цифрового пространства.
"Мы успешно воплотили проект уменьшения стоимости услуг мобильной связи таким образом, что стоимость в роуминге почти "как дома", - отметил еврокомиссар Оттингер.
Глава МЭРТ Степан Кубов заявил, что аналогичный проект должен вскоре заработать также между Европой и Украиной.
Напомним, 27 октября 2015 года Европарламент принял закон об отмене мобильного роуминга между странами Евросоюза. С середины июня 2017 года европейцы во время поездок по странам ЕС будут платить за мобильную связь столько же, как и у себя дома.ZN.UA