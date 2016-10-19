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Украина договаривается с ЕС об отмене платы за мобильный роуминг

19 октября в 17:06

В Минэкономразвития утверждают, что Украина присоединится к общему цифровому пространству Евросоюза.

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Чиновники утверждают, что в ЕС отменят плату за роуминг с Украиной
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Перспективы использования единого цифрового пространства ЕС - Украина - страны Восточного партнерства обсуждались на министерском заседании инициативы ЕС "Цифровое сообщество" с участием еврокомиссара Гюнтера Оттингера и еврокомиссара Йоханнеса Хана.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины, еврокомисар Оттингер сказал, что именно Украина имеет наибольший в Европе и странах Восточного партнерства потенциал развития цифровой сферы.

Оттингер отметил важность совместного с Украиной проекта по уменьшению платы в роуминге путем введения общего цифрового пространства.

"Мы успешно воплотили проект уменьшения стоимости услуг мобильной связи таким образом, что стоимость в роуминге почти "как дома", - отметил еврокомиссар Оттингер.

Глава МЭРТ Степан Кубов заявил, что аналогичный проект должен вскоре заработать также между Европой и Украиной.

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Напомним, 27 октября 2015 года Европарламент принял закон об отмене мобильного роуминга между странами Евросоюза. С середины июня 2017 года европейцы во время поездок по странам ЕС будут платить за мобильную связь столько же, как и у себя дома.

По материалам: ZN.UA
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Тэги цифра мобильный
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