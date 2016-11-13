Ученый поставил под сомнение существование внеземной цивилизации у "звезды инопланетян"

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По мнению исследователя, инопланетяне должны были колонизировать другие звезды, превратив их в подобие "звезды Табби".

По мнению ученого, сферы Дайсона возле звезды KIC 8462852 не существует NASA

Брайан Лаки из Университета Огайо усомнился в наличии внеземного разума у звезды KIC 8462852 , изменения в яркости которой связывают с наличием вокруг нее сферы Дайсона. Свои выводы ученый опубликовал на сайте arXiv.org.

В ходе исследования ученый попытался ответить на вопрос о том, какова вероятность обнаружения звезды, похожей на KIC 8462852, и как много подобных объектов и случаев изменения их яркости человечество могло бы обнаружить, если бы подобное поведение можно было объяснить естественными факторами.

Расчеты исследователя, сделанные на основании наблюдений за 160 тысячами других звезд, обнаруженных при помощи телескопа "Кеплер", показали, что если колебания в яркости KIC 8462852 были вызваны некими природными факторами, то за последние сто лет астрономы должны были увидеть сотни или даже тысячи таких звезд, и сами светила должны были пережить огромное число таких потускнений и затенений. Вместе с тем, этого не произошло, что нельзя объяснить никакими известными ученым процессами.

По мнению ученого, если бы вокруг звезды существовала сфера Дайсона, инопланетяне, которые ее построили, давно бы освоили близлежащие звезды, превратив их в подобие KIC 8462852. Лаки предполагает, что астрономы просто не до конца понимают все процессы, происходящие в недрах звезд, и приписывают колебания в яркости KIC 8462852, порожденные процессами внутри самого светила, каким-то "внешним" факторам вроде инопланетян или потока комет. Если говорить об инопланетянах, то единственный возможный вариант — некий рой живых "космических деревьев" на орбите вокруг "звезды Табби", чья гигантская колония периодически загораживает ее свет на пути к Земле.

Другая "естественная" гипотеза, которая не противоречит таким расчетам – наличие каких-то структур в межзвездной среде, периодически загораживающих свет KIC 8462852 на пути к Земле. Отсутствие других подобных пар структур и звезд в каталоге "Кеплера", по словам ученого, объясняется тем, что он "смотрит" не на диск Галактики, где светила и малые небесные тела встречаются часто, а на ее внешние части, где их относительно мало.



С другой стороны, такие объекты – облака пыли или обломков – должны быть неправдоподобно разреженными для того, чтобы объяснять поведение KIC 8462852. Соответственно, интрига вокруг "звезды Табби" сгущается – пока у Лаки и других астрономов нет правдоподобного объяснения поведению этого светила.

В октябре 2015 года астрономы из Йельского университета заявили о том, что светимость звезды два раза снижалась на четверть за последние семь лет. По мнению исследователей, это могло указывать на существование вокруг звезды сферы Дайсона, созданной цивилизацией инопланетян. До этого астрономы предполагали, что вокруг звезды может кружить целый рой комет, но последующие наблюдения показали, что за последние 100 лет ее яркость упала на 0,16 звездных величины, что поставило под сомнение эту теорию.

Позже ученые изучили изменение яркости звезды с декабря 2009 года, когда был запущен телескоп "Кеплер", по май 2013 года. Расчеты исследователей показали, что яркость "звезды инопланетян" падала со скоростью в 0,3% в год, и за первые тысячу дней работы "Кеплера" она упала на 0,9%. Затем она падала еще быстрее, и буквально через полгода после этого она упала на 2%. Затем скорость ее снижения снизилась, и на текущий момент она упала на 3%.

Ученые также замерили колебания яркости других звезд, что подтвердило предположение о том, что KIC 8462852 является уникальным светилом, чье поведение нельзя объяснить с помощью существующих моделей.