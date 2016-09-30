Ученый объяснил природу времени на видео

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Исследователь рассказал о том, почему время движется из прошлого в будущее, а не наоборот.

Ученый объяснил, почему время движется в одном направлении Андрей Товстыженко, ZN.UA

Американский физик Шон Кэррол представил видео, на котором рассказал о том, почему время движется по направлению из прошлого в будущее, а не наоборот, хотя большинство физических процессов не зависят от направления движения времени. О выводах ученого сообщает Popular Mechanics.

Большинство законов физики, например, гравитация или квантовая механика, не зависят от направления времени. Это означает, что если время будет двигаться в обратном направлении, то эти законы будут работать так же. Это утверждение справедливо для всех законов, кроме Второго закона термодинамики, который зависит от направления течения времени. Он предполагает, что с течением времени все движется из упорядоченного состояния в неупорядоченное. Это единственный закон физики, который не может двигаться в обратном направлении.

Например, молоко и кофе до смешения находятся в упорядоченном состоянии, а после – в неупорядоченном. Второй закон термодинамики говорит о том, что неважно, насколько большие усилия будут приложены, разделить кофе и молоко уже нельзя.

Второй закон термодинамики является причиной, по которой время не может течь в обратном направлении. Вселенная, наподобие неразмешанной чашки кофе, начиналась с идеально упорядоченного состояния, с течением времени Вселенная стала более неупорядоченной. Движение обратно во времени невозможно, поскольку оно будет означать переход в упорядоченное состояние.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили загадочные вспышки, которые могут быть доказательством существования параллельной Вселенной. Свечение было обнаружено во время анализа карты реликтового излучения, которое также называют "Эхом Большого взрыва".