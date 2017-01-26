Топ Новости
<
>

Ученым впервые удалось вырастить орган одного животного в теле другого

26 января в 12:50

Исследователи вырастили поджелудочную железу мыши в теле крысы.

Ученые
Ученые вырастили поджелудочную железу мыши в теле крысы
Японским ученым впервые в мире удалось вырастить здоровый орган из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS) одного животного в теле представителя другого вида, сообщает телеканал  NHK.

Ученые вырастили поджелудочную железу мыши в теле крысы. После этого ученые пересадили панкреатический островок, влияющий на синхронизацию высвобождения инсулина, больному диабетом грызуну. В результате специалисты отметили улучшение ряда показателей, в частности регуляции уровня глюкозы в крови.

По мнению исследователей, успех эксперимента открывает огромные возможности для выращивания органов человека в телах различных животных. Но для этого необходимо разрешить ряд этических вопросов.

Читайте также: Ученые вырастили искусственный мозг, состоящий из трех областей

Ранее сообщалось о том, что исследователи из Ливерморской национальной лаборатории разработали метод 3D-печати кровеносных сосудов, которые через некоторое время начинают самостоятельно обрастать капиллярами.

По материалам: РИА Новости
Читайте также
Тэги ученые животные крыса мыши орган
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 27.21
EUR 29.23
Последние новости