Ученым впервые удалось вырастить орган одного животного в теле другого

Исследователи вырастили поджелудочную железу мыши в теле крысы.

Ученые вырастили поджелудочную железу мыши в теле крысы

Японским ученым впервые в мире удалось вырастить здоровый орган из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS) одного животного в теле представителя другого вида, сообщает телеканал NHK.

Ученые вырастили поджелудочную железу мыши в теле крысы. После этого ученые пересадили панкреатический островок, влияющий на синхронизацию высвобождения инсулина, больному диабетом грызуну. В результате специалисты отметили улучшение ряда показателей, в частности регуляции уровня глюкозы в крови.

По мнению исследователей, успех эксперимента открывает огромные возможности для выращивания органов человека в телах различных животных. Но для этого необходимо разрешить ряд этических вопросов.

Ранее сообщалось о том, что исследователи из Ливерморской национальной лаборатории разработали метод 3D-печати кровеносных сосудов, которые через некоторое время начинают самостоятельно обрастать капиллярами.