Ученым удалось увидеть планеты в процессе формирования

Исследователи обнаружили три молодых протопланетных диска.

Астрономы обнаружили три молодых протопланетных диска eso.org

Три группы астрономов смогли пронаблюдать за процессами, которые происходят в протопланетных дисках вокруг звезд , что позволило им увидеть, как новорожденные планеты влияют на форму диска, в котором появляются, и получить представление о структуре среды, в которой формируются новые миры. О выводах исследователей сообщает Европейская южная обсерватория.

Один из обнаруженных дисков располагается на расстоянии 600 световых лет от Земли в созвездии Скорпиона. Исследователи зафиксировали сложную систему окружающих ее концентрических колец, как бы гигантскую копию колец Сатурна. Такие кольца в протопланетном диске до сих пор наблюдались очень редко. Этот диск образовался всего около 1.8 миллиона лет назад и в нем видны признаки существования планет в процессе формирования.



Возраст обнаруженного диска делает систему RXJ1615 из ряда вон выходящей – большинство протопланетных дисков, известных на сегодняшний день, сравнительно старые и проэволюционировавшие.

Еще один протопланетный диск был обнаружен на расстоянии 500 световых лет от Земли в созвездии Хамелеона. Анализ изображений тоже выявил у этой звезды протопланетный диск с концентрическими кольцами. Симметричность обеих систем – еще одно неожиданное обстоятельство: в большинстве протопланетных систем имеются асимметричные спиральные ветви, завихрения и пустоты.

Исследователям также удалось зарегистрировать в протопланетном диске на расстоянии 450 световых лет от Земли интересные новые детали, в том числе свободную от вещества область в центре и две ярких спиральных ветви, которые, по всей вероятности, образованы одной или несколькими массивными протопланетами. Когда-нибудь они станут газовыми гигантами, похожими на Юпитер.



Вдобавок к этому в диске вокруг HD135344B наблюдались четыре темных полосы, которые, по всей видимости, являются теневыми картинами, отражающими движение вещества внутри диска. При этом одна из полос заметно изменила свой вид за те несколько месяцев, которые прошли между наблюдательными сетами. Это редкий пример наблюдения эволюции протопланет в реальном времени.

Ранее ученые смогли заметить процесс формирования звезды-сверхгиганта. Международная группа астрономов под руководством Катарины Джонсон из Линдского университета пронаблюдала огромный газопылевой диск, который вращается вокруг молодой звезды в созвездии Центавра. Диаметр объекта в две тысячи раз превышает расстояние от Земли до Солнца, а масса центральной звезды превышает солнечную в 25 раз. Находка может стать подтверждением гипотезы о механизме возникновения сверхмассивных звезд путем постепенного поглощения вещества быстровращающихся аккреционных дисков.