Ученым впервые удалось осуществить квантовую телепортацию в условиях города

Прежде подобные эксперименты проводились в лабораторных условиях.

Ученые провели эксперимент по квантовой телепортации в условиях города

Канадские и китайские ученые независимо друг от друга провели эксперимент по квантовой телепортации на расстояние более восьми километров в городских кварталах. Прежде подобные эксперименты осуществлялись только в лабораторных условиях, сообщает South China Morning Post.

Эксперименты проводились в городе Калгари (Канада) и Хэфэй (Китай). В ходе эксперимента исследователи использовали обычные оптоволоконные сети. Вместе с тем, ученые применяли различные подходы для передачи фотонов. Исследователи из Китая передавали по два фотона в час, что позволило добиться большей точности, а ученые из Канады смогли передать 17 фотонов в секунду, но их способ имеет ряд ограничений для применения на практике. При этом китайские исследователи смогли телепортировать фотон на 12,5 километров, а канадские – на 8,2 километра.

По мнению ученых, успешное проведение эксперимента приблизило их к созданию квантового интернета.

Ранее сообщалось о том, что исследователи из Национального института стандартов и технологий смогли телепортировать фотон на расстояние в 100 километров. Предыдущий рекорд телепортации составлял 25 километров.