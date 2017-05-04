Ученым удалось выяснить причину позеленения арктических вод

Из-за потепления фотосинтез происходит даже под толщей льда.

Арктика тает и зеленеет

Таяние льда в Арктике приводит к интенсивному развитию фитопланктона, который вызывает так называемое "цветение воды" в арктических морях. Ранее считалось, что в Арктике фитопланктон развивается лишь по краям морского льда, а в районах, находящихся под полным ледяным покровом, фотосинтез не происходит. Однако, после шести лет исследований ученые пришли к совершенно иному выводу. Данные исследования опубликованы в журнале Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS) Science Advances, пишет "ТАСС".

Сообщается, что в июле 2011 года в Чукотском море впервые было зафиксировано масштабное позеленение территории, покрытой морским льдом. При этом концентрация органического углерода там была одной из самых высоких из зарегистрированных в Мировом океане. Ученые объясняют: морские льды были покрыты участками с подтаявшим льдом, который обладает меньшей отражающей способностью и может пропускать достаточное количество света.

Исследователи предупреждают, что процесс так называемого "озеленения" Арктики может не остановиться и в в скором времени, вероятно, станет привычным явлением: за последние 10 лет условия для размножения фитопланктона возникают ежегодно в июле более чем на 30% арктических территорий. Для сравнения: в 1986-1995 годах подобные условия наблюдались в каком-либо арктическом регионе реже одного дня в месяц.

В 2006-2015 годах частота их возникновения выросла до пяти дней в месяц, а доля подтаивающих участков в Арктике увеличивается на 5% ежегодно.

По данным отчета Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), количество морского льда на полюсах Земли к январю 2017 года сократилось до рекордно низкого уровня, а температура воздуха в среднем на планете стала третьей по величине за всю историю наблюдений (предыдущие рекорды были зафиксированы в 2007 и 2016 годах).

Главная причина повышения температуры, как отмечают авторы доклада - как раз таяние льдов в Арктике и Антарктике. Например, в Арктике средняя площадь ледяного покрова за январь составила 1,26 млн кв. км - это на 8,6% ниже показателей, зафиксированных с 1981 года. В Антарктике льды исчезают еще быстрее - зафиксированный уровень на 22,8% ниже прошлых показателей.

Ранее ученые установили, что в ближайшие пять лет температура на Земле будет расти.Однако в 2017 году температурный рекорд побит не будет из-за влияния Ла-Нинья – обратного Эль-Ниньо процесса, что приведет к охлаждению некоторых уголков планеты.