Ученым удалось рассмотреть статичные атомы

Физики охладили газ, который состоял из атомов калия.

Ученые рассмотрели неподвижные атомы

Физики из Массачусетского технологического института смогли разглядеть неподвижные атомы газа, сообщается на сайте института.

В ходе исследования ученые охладили газ, состоящий из атомов калия, до нескольких нанокельвинов и дополнительно "затормозили" атомы в ловушке из скрещенных лучей лазера. Это позволило остановить полет атомов и сделать их снимки.

Кроме того, ученые смогли рассмотреть взаимодействие атомов между собой при низких температурах. Оказалось, что некоторые из них держались в стороне от остальных, другие же собирались в отдельные группы. Некоторые атомы объединялись в пары и оставляли в пространстве пустые места.

Исследователи полагают, что такое поведение атомов может объяснить свойство сверхпроводимости вещества.

Ранее сообщалось о том, что физики планируют создать "микроб Шредингера". В своем эксперименте физики собираются перевести внутренние состояния микроорганизма (например, спин электрона в радикале молекулы глицина — самой маленькой аминокислоты в живых существах) в состояние суперпозиции и поставить его в зависимость от положения центра масс.