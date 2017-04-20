Ученым удалось получить жидкость с "негативной массой"

Если веществу придать ускорение, оно начинает двигаться в другую сторону.

Ученые создали вещество с негативной массой

Американским физикам в первые удалось получить вещество с "негативной массой": если подобному веществу придать ускорение, оно будет двигаться в обратную сторону, сообщает ВВС.

В обычном состоянии, если на объект действует какая-то сила, он начинает двигаться по направлению к этой силе. Вместе с тем, теоретически, у материи может быть негативная масса, физики называют это явление "экзотической материей".

Теперь же ученым удалось охладить атомы рубидия почти до температуры абсолютного нуля (-273 градуса Цельсия), получив конденсат Бойзе-Эйнштейна. Атомы рубидия охладили и удерживали образец до тех пор, пока частицы с высокой энергией не переместились за границы лазерной ловушки. На этом этапе атомы еще вели себя как частицы с нормальной, положительной массой: если бы сила, которая удерживала атомы вместе, прекратила действовать, крайние атомы рассыпались бы все стороны под давлением центральных.

Чтобы заставить атомы рубидия вести себя как вещество с отрицательной массой, на них направили другой набор лазеров, с помощью которых можно было изменить спин некоторых атомов.

Сравнив расчетные данные с экспериментальными, физики пришли к выводу, что некоторые из атомов в лазерной ловушке начали ускоряться в направлении, противоположном приложению силы атомов, которые были в центре ловушки - правда, это происходило только очень недолгое время, после чего атомы быстро возвращались к поведению, характерному для частиц с положительной массой.

Ранее сообщалось о том, что ученые открыли новую субатомную частицу - пентакварк. Пентакварки были открыты в результате столкновений протонов при энергиях до 8 тераэлектронвольт. Масса пентакварка не превышает 4,5 гигаэлектронвольт. Ранее физики достоверно знали о существовании только адронов (частицы, которые состоят из кварков и участвуют в сильном взаимодействии) из двух кварков (мезоны) или трех (барионы).