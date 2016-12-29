Ученым не удалось повторить эксперимент по лечению диабета

В 2014 году исследователи заявили о том, что им удалось вернуть организму способность вырабатывать инсулин.

Ученые извинились за ложные результаты исследования по лечению диабета

Биолог Дуглас Мелтон, который в 2014 году заявил о том, что ему удалось вернуть организму способность вырабатывать инсулин и тем самым вылечить диабет, удалил свою работу из медицинского журнала и принес свои извинения за ложные результаты, сообщает Retraction Watch.

В 2014 году исследователи из Гарварда использовали стволовые клетки для создания инсулин-продуцирующих бета-клеток у мышей в довольно больших количествах. Исследование было новаторским и смелым, ведь ученые говорили о возможности восстановить способность человека вырабатывать инсулин, используя свои собственные клетки, что означало бы, что диабетикам нет больше необходимости принимать регулярные дозы препаратов.

Теперь же исследователи удалили свою статью с портала журнала Cell после нескольких неудачных попыток повторить результат. Ученые признали результаты своих исследований ошибочными и заявили о том, что пока их исследование не выйдет на новый уровень и не будет разработана методика, которую можно будет воспроизвести, медицинской и научной ценности их статья не имеет.

Ранее сообщалось о том, что ученые разработали универсальное лекарство от болезней мозга. Данное лекарство разбивает бляшки в мозге у мышей, зараженных болезнью Альцгеймера или Паркинсона, и улучшают когнитивные и запоминающие функции мозга животного.