Ученым не удалось повторить эксперимент по лечению диабета

В 2014 году исследователи заявили о том, что им удалось вернуть организму способность вырабатывать инсулин.
В 2014 году исследователи из Гарварда использовали стволовые клетки для создания инсулин-продуцирующих бета-клеток у мышей в довольно больших количествах. Исследование было новаторским и смелым, ведь ученые говорили о возможности восстановить способность человека вырабатывать инсулин, используя свои собственные клетки, что означало бы, что диабетикам нет больше необходимости принимать регулярные дозы препаратов.
Теперь же исследователи удалили свою статью с портала журнала Cell после нескольких неудачных попыток повторить результат. Ученые признали результаты своих исследований ошибочными и заявили о том, что пока их исследование не выйдет на новый уровень и не будет разработана методика, которую можно будет воспроизвести, медицинской и научной ценности их статья не имеет.
Ранее сообщалось о том, что ученые разработали универсальное лекарство от болезней мозга. Данное лекарство разбивает бляшки в мозге у мышей, зараженных болезнью Альцгеймера или Паркинсона, и улучшают когнитивные и запоминающие функции мозга животного.Популярная механика