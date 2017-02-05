Ученые займутся поиском металлических метеоритов в Антарктиде

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Метеориты могли быть "законсервированы" во льдах после падения на Землю.

Во льдах Антарктиды могут находиться металлические метеориты rus-img2.com

Ученые из Британии планируют организовать экспедицию в Антарктиду в поисках металлических метеоритов, которые упали на Землю в далеком прошлом. По мнению исследователей, изучение этих метеоритов поможет им узнать больше о формировании Солнечной системы, сообщается в журнале Nature.

Металлические метеориты образуются из ядер небольших планет, которые распадаются на части. Падая на Землю, они растапливали льды Антарктики и погружались глубоко в них. По мнению исследователей, процессы глобального потепления приводят к тому, что метеориты, погребенные под толщей льда, начинают нагреваться и растапливать окружающий лед, из-за чего они опускаются еще ниже. Именно поэтому их нельзя обнаружить с помощью простых наблюдений.

В ходе исследования ученые собираются использовать металлоискатель, который поможет им обнаружить метеориты с высоким содержанием металлов в них. Исследователи также подчеркивают, что Антарктида является регионом с наибольшей вероятность обнаружения метеоритов, поскольку к декабрю 2015 года в ней было найдено почти 35 тысяч метеоритов, то есть 66% от всех метеоритов, найденных на Земле.

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