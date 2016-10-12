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Ученые заметили циклическую активность у ближайшей к Солнцу звезды

12 октября в 13:15

Возле Проксимы Центавра в августе была обнаружена "вторая Земля".

альфа центавра
У Проксимы Центавра наблюдается циклическая активность
eso.org
Ученые заметили циклы активности у ближайшей к Солнечной системе звезды Проксима Центавра, возле которой недавно была найдена землеподобная планета. Особый интерес это открытие вызывает потому, что Проксима Центавра является красным карликом, а значит, у нее не должно быть циклов активности, сообщается в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Циклы активности Проксимы Центавра похожи на активность Солнца, хотя она гораздо меньше и тусклее нашей звезды. Пятна на Солнце являются следами выхода на поверхность плазмы более холодной температуры, которая поднимается из недр звезды ее магнитным полем. Цикл активности Солнца длится около 11 лет.

Новые исследования ученых показали, что цикл активности Проксимы Центавра занимает около семи лет, при этом, на пике пятна покрывают около 20% поверхности звезды.

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Об открытии землеподобной планеты у Проксимы Центавра стало известно 24 августа. Расстояние от планеты Proxima b  до материнской звезды составляет 7 миллионов километров – всего 5% от расстояния между Землей и Солнцем. Планета находится гораздо ближе к своей материнской звезде, чем Меркурий к Солнцу, но и сама Проксима гораздо тусклее Солнца. Поэтому получается, что Proxima b попадает внутрь зоны обитания своей звезды. По оценкам, температура на ее поверхности позволяет существовать воде в жидком состоянии. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги звезды ученые открытие
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