Ученые зафиксировали 234 потенциальных сигнала инопланетных цивилизаций

По мнению исследователей, внеземные цивилизации сознательно меняют световой сигнал для того, чтобы обитатели других планет могли их заметить.

Ученые зафиксировали потенциальные сигналы инопланетных цивилизаций spacetelescope.org

Канадские астрофизики зафиксировали 234 случая того, что они называют "необычными периодическими спектральными модуляциями в малой доле звезд солнечного типа". По мнению исследователей, эти сигналы могут быть свидетельством существования развитых инопланетных цивилизаций . Выводы исследователей были опубликованы на сайте arXiv.org.

По словам исследователей, они обнаружили сигналы с одинаковой периодичностью у 234 звезд с областью спектра от F2 до K1. По мнению исследователей, эти сигналы являются световыми импульсами, которые продуцируются внеземными цивилизациями для того, чтобы жители других планет могли их обнаружить.

Как отмечают исследователи, то, что подобные сигналы были обнаружены у ограниченного количества звезд, подтверждает их гипотезу. Вместе с тем, авторы работы подчеркивают, что их гипотеза требует дальнейшей проверки.

Ранее Стивен Хокинг заявил о том, что инопланетные цивилизации могут оказаться воинствующими кочевниками и поработить Землю в случае контакта с ними. Ученый считает, что если инопланетяне все-таки посетят Землю, последствия для землян могут оказаться такими же, как открытие Колумбом Америки для коренных американцев.