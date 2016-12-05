Ученые установили происхождение гробницы Христа в Иерусалиме

По мнению ученых, святыня является гробницей, которая была обнаружена в IV веке.

Археологи установили происхождение гробницы Христа

Археологи установили, что гробницы Иисуса Христа, которая располагается в храме Воскресения Христова в Иерусалиме, действительно является усыпальницей, которая была обнаружена IV веке Еленой – матерью императора Константина, сообщает The Independent.

По словам исследователей, сам храм перестраивался на одном и том же месте несколько раз на протяжении веков из-за стихийных бедствий и нашествий. "Мы не знали, действительно ли его выстраивали каждый раз на одном и том же месте. Но это, кажется, является видимым доказательством того, что место, которому сегодня поклоняются паломники, на самом деле является той самой могилой, которую нашли в IV веке и которой поклонялись крестоносцы", заявил археолог Фредрик Хиберт.

После того, как археологи подняли мраморную плиту, которая закрывала гроб, они обнаружили полку из известняка, на которой, предположительно, покоилось тело Христа. Кроме того, исследователями была обнаружена также вторая мраморная плита, о существовании которой ранее не было известно.

Найденная археологами мраморная плитка была серого, а не кремово-белого цвета, и пряталась под толстым слоем пыли. Именно обнаружение этой плиты, по мнению ученых, может считаться доказательством того, что исследуемая гробница является той же самой, что и найденная в IV веке Еленой.

По мнению ученых, дальнейшие исследования помогут им установить, почему Елена решила, что найденная гробница является усыпальницей Христа.

Ранее сообщалось о том, что археологи впервые обнаружили религиозный текст этрусков. На одной из стен храма сохранилась стела с религиозным текстом, изучение которого позволит исследователям определить, в каких богов верили представители этого древнего народа.