Ученые установили причину смерти "ледяного человека"

Древний охотник Эци умер от переохлаждения.

Эци умер в результате переохлаждения

Швейцарские антропологи заявили о том, что настоящей причиной смерти "ледяного человека" Эци , мумия которого была обнаружена в Альпах, было переохлаждение. Выводы ученых были представлены на встрече Американской ассоциации физических антропологов.

В ходе исследования ученые провели новое исследование останков Эци с помощью рентгена и компьютерной томографии. Было установлено, что не слишком глубоко проникшая стрела пробила несколько сосудов, но не вызвала серьезных повреждений или кровотечения, способного привести к смерти. По их оценке, Эци потерял лишь около 100 мл крови – это количество способно вызвать разве что легкую слабость, но никак не гибель.



Такие же выводы ученые сделали и о других травмах на теле мужчины, включая даже повреждения черепа, которые многие считают летальными. По мнению ученых, Эци получил травмы в результате падения на землю, а не ударов дубинкой. При этом на голове его осталась достаточно толстая меховая шапка, которая наверняка существенно снизила ущерб. Усталый и травмированный, Эци просто замерз в горах.

Эци – старейшая из известных науке европейских мумий: ее возраст составляет 5300 лет. "Ледяной человек" был найден группой туристов в Эцтальских Альпах в 1991 году. Из-за хорошей сохранности мумии эксперты сначала предположили, что перед ними погибший альпинист, и лишь потом выяснилось, что находка принадлежит медному веку. На момент смерти Эци было 45 лет (что очень немало для человека того времени). Ученые предполагали, что причиной гибели стала стрела, пущенная в плечо. Из-за того, что наконечник вонзился очень глубоко, "ледяной человек" не смог его вытащить.

Ранее тайваньские археологи обнаружили 48 мумифицированных останков, среди котороых останки матери, которая держит на руках младенца. Согласно данным радиоуглеродного анализа, возраст мумий составляет примерно 4800 лет. Рост матери составляет 1,6 метра, а младенца – 50 сантиметров. Ученые не смогли определить пол ребенка, но, судя по отсутствию сформировавшихся зубов, он был младенцем.