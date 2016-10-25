Ученые усомнились в существовании темной энергии

По мнению исследователей, Вселенная расширяется равномерно.

Вселенная может расширяться с постоянной скоростью ALMA

Ученые заявили о том, что повторные наблюдения за сверхновыми первого типа показали, что Вселенная может расширяться равномерно, а не все быстрее распространять свои границы под действием темной энергии . Выводы ученых были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Долгое время ученые считали, что Вселенная расширяется с постоянной скоростью. В 1998 году лауреаты Нобелевской премии Сол Перлмуттер, Брайан Шмидт и Адам Рисс с помощью наблюдений за вспышками сверхновых показали, что пределы Вселенной расширяются все быстрее и быстрее. Причиной этого, по мнению исследователей, является темная энергия – загадочная субстанция, на которую приходится около 70% содержимого Вселенной.

Теперь же исследователи решили перепроверить, действительно ли следы темной энергии можно увидеть во вспышках сверхновых. В ходе исследования ученые использовали данные о взрывах белых карликов, которые были накоплены за 18 лет. Подобных звезд оказалось 740 – в 10 раз больше, чем количество погибших звезд, которое использовали нобелевские лауреаты.

Используя методы стандартной космологической модели, британские астрофизики просчитали расстояния до каждой из сверхновых, ориентируясь на их яркость и на то, как сильно их излучение "растянулось" во время путешествия от места взрыва до Земли за сотни миллионов и миллиарды лет движения, и сравнили их между собой.

Если эффект, открытый Перлмуттером, Шмидтом и Риссом существует, то расстояния, вычисленные подобным образом, будут заметно отличаться, и чем дальше будет находиться сверхновая, тем больше будет разница между дистанцией до Земли, вычисленной по красному смещению и по яркости вспышки.



Как показали эти расчеты, ускоряющееся расширение Вселенной, скорее всего, вряд ли существует – разброс значений в расстояниях до далеких и близких сверхновых в целом соответствует парадигме равномерного расширения мироздания, а не ускоренной экспансии его границ.

Ученые признают, что признаки ускоренного расширения и присутствия темной энергии во Вселенной все же есть, однако их статистическая значимость недостаточна (меньше трех сигма), чтобы говорить о реальном существовании этой загадочной субстанции и связанной с ней пространственных эффектов.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили загадочные вспышки, которые могут быть доказательством существования параллельной Вселенной. Свечение было обнаружено во время анализа карты реликтового излучения, которое также называют "Эхом Большого взрыва".