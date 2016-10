Ученые связали землетрясения в Калифорнии в начале ХХ века с добычей нефти

Добыча нефти стала причиной сильных землетрясений и в Техасе.

Землетрясения в Калифорнии связали с добычей нефти в начале ХХ века РИА Новости

Ученые заявили о том, что добыча нефти в начале прошлого столетия могла стать основной причиной серии мощных землетрясений , которые произошли в 1920-1930-х годах в Лос-Анджелесе и других городах Калифорнии. Выводы ученых были опубликованы в журнале Bulletin of the Seismological Society of America.

В ходе исследования ученые изучили архивы Калифорнийского технологического института и обнаружили в них воспоминания сейсмолога Чарльза Рихтера, который был свидетелем одного из землетрясений в Калифорнии. Ученый описал последствия и течение этой катастрофы. Исследователи определили, что данное землетрясение и три других подобных события в 1920 и 1930 годах – землетрясение в Лонг-Бич в 1933 году, в Санта-Монике в 1930 году и в Инглвуде в 1920 году – похожи по своим свойствам на серию толчков в Техасе в то же время. Эти землетрясения в Техасе, как недавно выяснили ученые, были связаны с варварскими методами добычи нефти на территории Востока США в начале прошлого века.

Исследователи решили проверить, было ли это характерно и для Калифорнии, которая к началу 20-х годов ХХ века стала одним из основных центров добычи нефти в Америке. Ученые собрали данные о землетрясениях на юге США в это время и сопоставили ее с данными по развитию нефтедобывающей промышленности в Калифорнии в 1920-е годы.

Сравнение данных по частоте землетрясений и экспансией нефтедобычи показало, что постройка новых нефтяных вышек приводила к заметному повышению в частоте землетрясений в том регионе штата, где были пробурены эти скважины.

Сила толчков, расположение их очагов и эпицентров, а также другие сейсмические параметры, как утверждают исследователи, зависели от глубины скважины и того, как много нефти из нее выкачивали. К примеру, эпицентр землетрясения в Лонг-Бич находился фактически внутри нефтяной скважины Хантингтон-Бич, открытой в конце 1920 годов.

По мнению исследователей, четкая связь между землетрясениями и добычей нефти связана с варварскими методами добычи этого ресурса, которые использовались в то время. Ученые подчеркивают, что тогда не думал о безопасности и о том, что породы земной проседают после выкачки нефти, и просто бурил скважины и извлекал нефть из-под земли, не замещая ее водой.



Это приводило к резкому проседанию грунту на десятки сантиметров, что вызывало серьезные изменения в давлениях пластов пород друг на друга в окрестностях разломов, существующих в Калифорнии, что и порождало землетрясения.

Ранее ученые пришли к выводу о том, что глубочайшие землетрясения могут оказаться сезонными явлениями. По словам ученых, сезонная тенденция не наблюдается для мелких землетрясений или небольших толчков. Сезонными являются землетрясения, магнитудой выше 7 баллов и происходящие на глубине более 500 километров. Причину подобного поведения землетрясений ученые объяснить не могут.