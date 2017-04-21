Ученые связали употребление сладких напитков с атрофией мозга

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Употребление большого количества газированных напитков и соков может привести к серьезным последствиям.

Употребление большого количества сладких напитков приводит к нарушениям в работе мозга

Ученые заявили о том, что употребление большого количества газированных напитков, подсластителей и соков может привести к ухудшению памяти и уменьшению объема мозга . Выводы исследователей были опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia.

В ходе исследования ученые наблюдали за работой мозга и памяти четырех тысяч американцев из города Фрэмингхэм. На протяжении 10 лет авторы статьи наблюдали, как менялся их IQ и другие интеллектуальные показатели, а также получали снимки мозга при помощи магнитно-резонансного томографа, отмечая все изменения в его структуре. Эти данные ученые сопоставили с тем, что они знали о диете участников эксперимента, и попытались найти закономерности.

В результате стало известно, что употребление более одной-двух порций газированных напитков и подсластителей в день может привести к развитию целого ряда проблем в работе мозга - его более серьезному усыханию в старости, развитию слабоумия, а также большему риску развития инсульта и проблемам с эпизодической и долговременной памятью.

В среднем объем мозга у таких людей был меньше на 1%, при этом объем гиппокампа, центра памяти, снижался на 2%. Любители газировки запоминали на 6% меньше историй, которые им рассказывали ученые, и гораздо хуже вспоминали их на следующий день после эксперимента, чем люди, не пьющие подобные напитки.

Исследователи подчеркивают, что пока нельзя понять, что именно становится причиной и следствием в данном случае: возможно, что люди с подобными проблемами просто чаще употребляют сладкие напитки, чем их здоровые сверстники.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили в мозге человека два кластера генов, которые отвечают за развитие интеллекта. В ходе исследований ученые установили, что эти же гены в измененном состоянии могут привести к эпилепсии и когнитивному дисбалансу.