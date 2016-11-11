Ученые связали риск смерти от гриппа с годом рождения человека

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Год рождения влияет на штамм гриппа А, с которым человек столкнулся впервые.

Год рождения человека влияет на риск смерти от гриппа torange.biz

Ученые завили о том, что вероятность заболеть в тяжелой форме и умереть от птичьегосвязана с годом рождения человека и, следовательно, штамма гриппа А, с которым тот столкнулся впервые. Выводы исследователей были опубликованы в журнале Science.

Вирус гриппа типа А обладает наиболее высокой изменчивостью среди всех возбудителей гриппа, из-за чего выработать к нему постоянный иммунитет невозможно. Эта изменчивость обусловлена частыми мутациями двух его поверхностных гликопротеинов: гемагглютинина (обозначается H) и нейраминидазы (обозначается N).

Во время вспышек различных штаммов инфекции наблюдалось неравномерное распределение случаев заболевания по возрастам пациентов. При этом ряд недавних экспериментов показал, что контакт с вирусной нейраминидазой определенной группы может обеспечить некоторую степень иммунитета к остальным ее разновидностям, входящим в ту же группу.

Исходя из этого исследователи построили статистическую модель заболевания птичьим гриппом и смертности от него в зависимости от года рождения и штамма гриппа в этом году. Моделирование показало четкую корреляцию между годом рождения (а следовательно, и штаммом вируса, с которым человек с наибольшей вероятностью столкнулся впервые) и риском тяжелого течения определенного типа птичьего гриппа и смерти от него. Так, риск тяжелой инфекции H5N1 был резко снижен у людей, родившихся до 1968 года (когда поочередно преобладали вирусы H1N1 и H2N2), и умеренно снижен у рожденных с 1977 года (когда вирус H1N1 занимал значимое место в структуре заболеваемости). В случае гриппа H7N9 подобная закономерность прослеживалась для людей, родившихся после 1968 года, начиная с которого ведущая роль в заболеваемости принадлежит штамму H3N2, чья гемагглютиназа принадлежит к той же группе. Причем снижение риска тяжелого течения болезни снижался примерно на 75%, а смерти — примерно на 80%.

По мнению исследователей, предложенная ими модель позволит предсказать тяжесть эпидемии гриппа в различных возрастных группах и грядущих пандемий инфекции.

По данным Минздрава, в зимнем сезоне 2015-2016 годов в Украине гриппом переболело 3,8 млн человек, или 9,9% населения. Эпидемия гриппа длилась четыре недели (в январе-феврале) и унесла жизни 329 человек.

Главный врач Украинского центра по контролю и мониторингу заболеваний Министерства здравоохранения Любовь Некрасова в интервью ZN.UA сообщила, что 40% летальных случаев при заболевании вирусом гриппа — это здоровые люди, среди которых и совсем молодые — от 18 до 26 лет.