Ученые создали устройство для получения воды из воздуха

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Для получения воды устройству требуется только солнечный свет.

Устройство способно получить воду из воздуха даже в пустыне

Американские ученые разработали устройство , которое способно получить воду из воздуха даже в пустыне. При этом, для получения нескольких литров воды прибору требуется только солнечный свет.

Разработка основана на металлоорганических каркасных структурах (metal-organic frameworks, MOF) — соединениях, состоящих из ионов металлов или кластеров, соединенных органическими лигандами. Некоторые MOF обладают пористым строением и способны удерживать жидкости или газы. В 2014 исследователи разработали новый материал такого типа на основе циркония и адипиновой кислоты, способный поглощать водяной пар.

Затем команда под руководством Омара Яги обратилась к специалистам из Массачусетского технологического института и предложил использовать новый материал для создания водосборной системы. Чтобы изготовить прототип, им потребовалось около килограмма кристаллов металлоорганической каркасной структуры. Материал поместили между поглотителем солнечной энергии и конденсатором. Молекулы водяного пара из окружающего воздуха задерживались пористым MOF и собирались в небольшие группы. Солнечный свет нагревал материал, и молекулы воды начинали двигаться к конденсатору, поскольку его температура была ниже. Там пар конденсировался, и капли воды собирались в резервуар.

За 12 часов прототип получил 2,8 литра воды при относительной влажности воздуха от 20 до 30%. Это крайне низкий показатель влажности воздуха, даже в пустыне Сахара относительная влажность составляет в среднем от 30 до 50%.

Ранее сообщалось о том, что ученые разработали устройство, которое превращает дыхание человека в слова. В основе работы устройства лежит система, которая улавливает изменения в дыхании. Эти изменения конвертируются в слова с помощью специальной системы распознавания, после чего они будут воспроизведены с помощью голосового синтезатора.