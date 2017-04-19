Ученые создали устройство для чтения мыслей человека

Устройство угадывает слова и цифры с точностью до 90%.

Устройство угадывает слова и цифры

Ученые из Технологического университета в Тоехаси создали устройство, которое по данным электроэнцефалограммы (ЭЭГ) определяет односложные слова и отдельные цифры, о которых думает человек . Максимальная точность определения информации составляет 90%.

Гарнитура состоит из электродов, прикрепляемых к голове и служащих для контроля сигналов головного мозга. Разработка рассчитана на оказание помощи людям с ограниченными возможностями. В частности, людям с речевыми проблемами — им система поможет общаться. Исследователи говорят, что ранее превращение сигналов ЭЭГ в слова было ограничено объемом данных, которые собирают такие системы. Новый же подход к интерпретации этих сигналов основан на целостном распознавании образов и машинном обучении.

В ходе испытаний система смогла угадать число от 0 до 9 с точностью 90%. Кроме того, система определяла 18 японских слов с точностью 61%.

Исследователи планируют усовершенствовать устройство и рассматривают возможность его подключения к смартфону.

Ранее сообщалось о том, что ученые научились управлять развитием стволовых клеток с помощью лазера. В ходе эксперимента оказалось, что стволовые клетки оборудованы неким "таймером" и системой фильтрации сигналов, которые защищают их от произвольного превращения в заготовки взрослых тканей.