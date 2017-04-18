Ученые создали "умные" бинты для наблюдения за состоянием ран

Бинт использует 5G для передачи врачу информации о состоянии пациента.

"Умные" бинты передают информацию о заживлении ран пациента

Ученые из Университета Суонси создали бинт, который использует технологию 5G для того, чтобы передать лечащему врачу информацию о ходе заживления раны пациента.

Повязка использует нанодатчики для отслеживания улучшений. На основании полученных данных врач может рекомендовать лечение и отслеживать двигательную активность пациента.

"Эта интеллектуальная повязка использует нанотехнологии, чтобы узнать о состоянии раны в любой момент времени. Она соединит ее с инфраструктурой 5G, а последняя через ваш телефон расскажет, где вы находитесь и насколько активны. Вы объедините все данные, чтобы врач знал о состоянии вашей раны в любое конкретное время, а затем мог изменить курс лечения", - сообщил Марк Клемент, профессор и председатель института наук о жизни в Суонси.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили в мозге человека два кластера генов, которые отвечают за развитие интеллекта. В ходе исследований ученые установили, что эти же гены в измененном состоянии могут привести к эпилепсии и когнитивному дисбалансу.