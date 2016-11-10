Ученые создали сверхтекучее твердое тело

Данная фаза вещества была теоретически предсказана еще 50 лет назад.

Ученым удалось создать сверхтекучее твердое тело Naked Science

Ученые из Швейцарии и США заявили о том, что им удалось создать сверхтекучее твердое тело. Теоретически предсказанная более полувека назад, эта фаза до сих пор ни разу не наблюдалась на практике. Выводы ученых были опубликованы на сайте arXiv.

Попытки достичь подобной фазы вещества предпринимались еще в 2004 и 2009 годах, но ни одна из них не увенчалась успехом. Теперь же о наблюдении этой экзотической фазе вещества завяили команда Нобелевского лауреата Вольфганга Кеттерле из Массачусетского технологического института и команда Тобиаса Доннера из Швейцарской высшей технической школы Цюриха.

Обе группы, работая независимо друг от друга, использовали конденсат Бозе – Эйнштейна, еще одну экзотическую фазу, получать которую в лаборатории сегодня можно достаточно легко. В этом состоянии бозоны находятся на минимальных энергетических уровнях, позволяя квантовым эффектам проявляться на макроскопическом уровне (за первую экспериментальную демонстрацию бозе-конденсата в 1995 г. Вольфганг Кеттерле как раз и получил Нобелевскую премию). В этот раз ученые из США и Швейцарии создавали в бозе-конденсате гелия-4 упорядоченные изменения плотности, как "виртуальную" кристаллическую решетку, притом что вещество в целом оставалось жидким и демонстрировало сверхтекучесть.

Стоит отметить, что обе группы ученых на данный момент ожидают проверки своих результатов другими исследователями.

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