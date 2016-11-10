Ученые создали сверхтекучее твердое тело

Данная фаза вещества была теоретически предсказана еще 50 лет назад.
Попытки достичь подобной фазы вещества предпринимались еще в 2004 и 2009 годах, но ни одна из них не увенчалась успехом. Теперь же о наблюдении этой экзотической фазе вещества завяили команда Нобелевского лауреата Вольфганга Кеттерле из Массачусетского технологического института и команда Тобиаса Доннера из Швейцарской высшей технической школы Цюриха.
Обе группы, работая независимо друг от друга, использовали конденсат Бозе – Эйнштейна, еще одну экзотическую фазу, получать которую в лаборатории сегодня можно достаточно легко. В этом состоянии бозоны находятся на минимальных энергетических уровнях, позволяя квантовым эффектам проявляться на макроскопическом уровне (за первую экспериментальную демонстрацию бозе-конденсата в 1995 г. Вольфганг Кеттерле как раз и получил Нобелевскую премию). В этот раз ученые из США и Швейцарии создавали в бозе-конденсате гелия-4 упорядоченные изменения плотности, как "виртуальную" кристаллическую решетку, притом что вещество в целом оставалось жидким и демонстрировало сверхтекучесть.
Стоит отметить, что обе группы ученых на данный момент ожидают проверки своих результатов другими исследователями.
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