Ученые создали тактильную систему обратной связи для роботов-хирургов

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Система также способна предотвращать лишние движения роботов-хирургов в ходе операции.

Новая система позволит сделать операции с использованием роботов более безопасными

из Гарвардского университета и Университета Дикена разработали тактильную систему обратной связи, которая поможет хирургам при проведении инновационных операций с помощью роботов-хирургов. Об открытии ученых сообщается на сайте Университета Дикена.

Система также будет предотвращать лишние движения роботов-хирургов, что сделает операции, которые проводятся с помощью роботов, более безопасными и эффективными. Новая система получила название HeroSurg.

Встроенные в систему датчики позволяют хирургу ощущать, с какой силой он давит на робота и своевременно реагировать на небезопасные движения рук. По утверждению создателей, разработка позволит "прикоснуться" к тканям пациента на виртуальном уровне. Новая система поможет хирургам различать жесткость тканей, чтобы определять тип операбельных поверхностей и вид опухолей, что до сих пор было невозможно сделать в рамках роботизированной хирургии.

Установка также включает в себя возможность получения 3D-изображений места операции в высоком разрешении. Кроме того, HeroSurg обладает модульной конструкцией, что позволяет заменять отдельные детали роботов в соответствии с предстоящей операцией.

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