Ученые создали подавляющий ВИЧ препарат

Лекарство подавляет вирус на семь дней.

Ученые создали препарат, который подавляет ВИЧ Naked Science

Китайские ученые создали лекарство, способное подавить вирус иммунодефицита человека на срок до семи дней. Препарат уже успешно прошел клинические испытания, сообщает портал Sina.

"Это первый в мире препарат, способный подавлять ВИЧ на такой продолжительный срок", — рассказал один из разработчиков профессор Се Дун.

По словам ученого, у 80,4% пациентов, которые принимали препарат, замечено резкое повышение иммунитета и снижение концентрации вируса в крови. Он также подчеркнул, что пациенту необходима всего одна инъекция препарата в неделю для снижения давления на печень и другие органы.

Госуправлением КНР по контролю над лекарственными средствами и пищевыми продуктами запущена процедура регистрации и утверждения нового препарата.

Ранее сообщалось о том, что ученые успешно испытали прививку от ВИЧ. Ученые научили иммунную систему грызунов распознавать частицы ВИЧ с помощью "коктейля" из особых белков, похожих по структуре на части оболочки вируса.