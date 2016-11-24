Ученые создали подавляющий ВИЧ препарат

Лекарство подавляет вирус на семь дней.
"Это первый в мире препарат, способный подавлять ВИЧ на такой продолжительный срок", — рассказал один из разработчиков профессор Се Дун.
По словам ученого, у 80,4% пациентов, которые принимали препарат, замечено резкое повышение иммунитета и снижение концентрации вируса в крови. Он также подчеркнул, что пациенту необходима всего одна инъекция препарата в неделю для снижения давления на печень и другие органы.
Госуправлением КНР по контролю над лекарственными средствами и пищевыми продуктами запущена процедура регистрации и утверждения нового препарата.
Ранее сообщалось о том, что ученые успешно испытали прививку от ВИЧ. Ученые научили иммунную систему грызунов распознавать частицы ВИЧ с помощью "коктейля" из особых белков, похожих по структуре на части оболочки вируса.gazeta.ru