Ученые создали искусственный интеллект, способный обыграть профессиональных игроков в покер

Созданный искусственный интеллект способен выиграть в одной из самых сложных версий игры.

Искусственный интеллект способен обыграть профессиональных игроков в покер 4pda.ru

Исследователи из Альбертского университета в сотрудничестве с представителями двух чешских университетов создали искусственный интеллект , способный обыграть профессиональных игроков в безлимитный техасский холдем – одну из самых сложных версий покера, сообщает The Verge

В 2008 году разработчики создали искусственный интеллект, который обыграл профессиональных игроков в лимитный техасский холдем – более простую версию игры. В 2015 ученые усовершенствовали программу: она сыграла один-на-один з 33 игроками в покер и выиграла у них с большим отрывом. Теперь же исследователи утверждают, что создали более совершенную версию игры, которая способна одержать победу в безлимитный техасский холдем.

Как отмечают исследователи, система не пытается просчитать всю игру наперед, поскольку в ней существует множество вариантов. Вместо этого искусственный интеллект использует систему глубокого обучения для того, чтобы усовершенствовать свой интуитивный подход.

Ранее сообщалось о том, что искусственный интеллект сравнялся в тесте IQ с четырехлетними детьми. Авторы использовали тест WPPSI третьего издания, который применяется для детей в возрасте от 2,5 до 7 лет. Чтобы адаптировать издание для компьютерной программы, ученые использовали дополнительные модули, переводящие текстовый вопрос в набор ключевых слов.