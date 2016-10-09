Ученые создали эффективный паром на водородном топливе

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Новая разработка способна составить конкуренцию другим водным транспортным средствам.

Создан эффективный паром на водородном топливе

Ученые из Сандийских национальных лабораторий провели масштабное исследование, в рамках которого изучили возможность создания водородных паромов. Подобные паромы существуют уже давно, но не обладают достаточной производительностью, чтобы использоваться в качестве надежного транспортного средства. Теперь же исследователям удалось доказать эффективность паромов на водородной тяге.

Исследование было основано на достижении требований, предъявляемых к дизельным паромам. Таким образом, инженерам нужно было разработать водородный паром, способный перевозить 150 пассажиров по маршруту длиной 80 км со средней скоростью 35 узлов (63 км/ч). При этом дозаправка парома должна была осуществляться лишь раз в день.

Ученые спроектировали удлиненный катамаран, отсек с водородом в котором хранился подальше от пассажиров.

Использование специальных электродвигателей позволило добиться необходимой маневренности и хорошей скорости. Кроме того, применение водородного топлива снижает до нуля количество вредных выбросов в окружающую среду, что делает данный вид транспорта более безопасным и экологически чистым.

Ранее в этом году автоконцерн Toyota представил работающий на водородной основе автомобиль FCV Plus, который способен передавать неиспользованное электричество. После того, как машина исчерпает себя как автомобиль, она может быть использована в качестве домашнего генератора.