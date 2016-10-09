Ученые создали эффективный паром на водородном топливе

Новая разработка способна составить конкуренцию другим водным транспортным средствам.
Исследование было основано на достижении требований, предъявляемых к дизельным паромам. Таким образом, инженерам нужно было разработать водородный паром, способный перевозить 150 пассажиров по маршруту длиной 80 км со средней скоростью 35 узлов (63 км/ч). При этом дозаправка парома должна была осуществляться лишь раз в день.
Ученые спроектировали удлиненный катамаран, отсек с водородом в котором хранился подальше от пассажиров.
Использование специальных электродвигателей позволило добиться необходимой маневренности и хорошей скорости. Кроме того, применение водородного топлива снижает до нуля количество вредных выбросов в окружающую среду, что делает данный вид транспорта более безопасным и экологически чистым.
Ранее в этом году автоконцерн Toyota представил работающий на водородной основе автомобиль FCV Plus, который способен передавать неиспользованное электричество. После того, как машина исчерпает себя как автомобиль, она может быть использована в качестве домашнего генератора.Naked Science