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Ученые собрали самые сильные ядерные взрывы в истории на одном видео

10 октября в 13:28

Авторы видео оценили количество выделенной энергии и высоту грибовидного облака.

Ядерный взрыв
Наиболее мощные ядерные взрывы в истории показали на видео
Создатели YouTube-канала RealLifeLore представили видео, в котором показали самые сильные ядерные взрывы в истории человечества. При этом авторы ролика оценивали количество выделенной энергии, высоту грибовидного облака и масштабы разрушений.

К примеру, мощность взрыва бомбы над Хиросимой была эквивалентна 15 тысячам тонн тротила. А вот мощность взрыва снаряда В83 составила 1,2 миллиона тонн тротила, а высота облака достигла 20 километров. Грибовидное же облако при взрыве Царь-бомбы достигло 50 километров, то есть оно поднялось до пределов стратосферы.

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Первое испытание ядерного оружия было совершено 16 июля 1945 в США. Меньше, чем через 2 месяца две ядерные бомбы были сброшены на японские города Хиросиму и Нагасаки. С тех пор ни одна ядерная бомба не была использована в качестве оружия. Однако, было осуществлено тысячи испытаний ядерного оружия, преимущественно двумя странами - СССР и США в период холодной войны.

Ранее в сети появилась анимированная карта всех ядерных взрывов в истории планеты, начиная с 1945 года.  

По материалам: ZN.UA
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Тэги ядерный взрыв оружие бомба
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