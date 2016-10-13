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Ученые сняли видео восхода Земли и Венеры над Луной

13 октября в 12:06

Видео было снято японским аппаратом SELENE.

земля
Появление Земли над горизонтом Луны показали на видео
NASA
YouTube-канал The Planetary Society представил видео, на котором можно увидеть восход Земли из-за горизонта Луны. За восходом нашей планеты следует восход Венеры.

Как сообщается в комментарии к видео, скорость событий, которые попали на видео, была увеличена в два раза по сравнению с реальной. Видео было снято с помощью японского аппарата    "Кагуя", также известного как SELENE.

С 2007 по 2009 год три японских научных зонда, участвующие в миссии Selenological and Engineering Explorer (SELENE), облетели Луну, сделав ряд фотографий высокой четкости. 

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 Ранее ученые заявили о том, что на Луне возможны "лунотрясения". Луна сжимается и деформируется под воздействием притяжения Земли. Недавно на спутнике нашей планеты была обнаружена трещина.

По материалам: ZN.UA
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