Ученые снизили фантомные боли с помощью дополненной реальности

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На изображения пациента с помощью специальной программы накладывалась 3D-модель руки.

Ученые вдвое снизили фантомные боли с помощью дополненной реальности

Исследователи из шведского Технического университета Чалмерса показали, что с помощью дополненной реальности можно вдвое снизить фантомные боли в утраченных конечностях. Результаты клинических испытаний опубликованы в The Lancet.

В ходе эксперимента исследователи использовали экран, на котором поверх изображения тела пациента накладывается 3D-модель отсутствующей руки, а сам пациент может ей двигать с помощью электродов, закрепленных на культе, которые регистрируют сокращения мышц.

Сначала исследователи использовали методы машинного обучения, чтобы натренировать систему на распознавание различных движений отсутствующей конечности — для этого добровольцы с электродами на культе пытались совершить различные движения, а система регистрировала показания датчиков и сравнивала их с электромиографическими шаблонами, характерными для разных движений. Затем на мониторе участникам исследования показывали изображение их самих со стороны, на которое поверх культи накладывалась трехмерная модель отсутствующей руки. При этом пациенты могли двигать рукой и изображение руки в дополненной реальности выполняло нужные движения.

После того, как испытуемые привыкли к руке в дополненной реальности, начался этап компьютерных игр. В этой части испытаний добровольцы играли в гоночный симулятор, причем для управления автомобилем использовали жесты отсутствующей руки: разгибали и сгибали руку в кистевом суставе для управления направлением движения, а также сжимали ладонь в кулак для торможения и разжимали для управления акселератором. На завершающем этапе пациенты должны были сопоставить позицию своей виртуальной руки на мониторе c 3D-моделью другой конечности.



Всего пациенты участвовали в 12 терапевтических сессиях между сентябрем 2014 года и апрелем 2015 года. После терапии интенсивность, продолжительность и частота возникновения болевых ощущений в отсутствующих конечностях снизились приблизительно на 50%. Кроме того, вдвое снизилось влияние фантомных болей на сон и повседневную активность, а из четырех пациентов, принимавших обезволивающие препараты, двое снизили свои доза на 81 и 33% по сравнению с дозами до начала испытаний.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили в мозге человека два кластера генов, которые отвечают за развитие интеллекта. В ходе исследований ученые установили, что эти же гены в измененном состоянии могут привести к эпилепсии и когнитивному дисбалансу.