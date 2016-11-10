Ученые смогли исцелить паралич у макак

Исследователи создали чип, который передает информацию из мозга в изолированную часть тела.

Ученые нашли способ излечить паралич

Международной группе ученых удалось добиться прогресса в лечении паралича с помощью электростимуляции и особого комплекса физических упражнений. Результаты работы ученых были опубликованы в журнале Nature.

В рамках исследования ученым удалось восстановить способность двигаться у макак с поврежденным спинным мозгом. Для этого они создали специальный чип, который считывает сигналы мозга и передает их в изолированную вследствие травмы часть тела.

Разработанный исследователями чип позволяет произвести "перезапуск" цепочек нейронов, которые управляют движением тела. Использование данного метода позволяет исцелять паралич без применения стволовых клеток или вмешательства хирургического характера.

Ранее сообщалось о том, что ученые нашли белок, введение которого поможет остановить старение. Испытания на мышах подтвердили, что введение в организм "омолаживающего" белка заметно улучшает физическое состояние животных. Также у пожилых грызунов резко снижались шансы умереть от сердечных заболеваний. Данное открытие дает людям надежду на то, что они смогут жить дольше.